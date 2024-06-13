Илон Маск допустил возможность создания смартфона

Маск заявил, что не исключает возможность создания собственного смартфона

Миллиардер Илон Маск допустил, что может создать собственный смартфон в будущем. Об этом предприниматель заявил в своем X.

Отвечая на предположение пользователя под ником WR4NYGov, который предположил, что Илон Маск создаст собственный смартфон в партнерстве с Samsung, предприниматель заявил, что это не исключено. Однако Маск не стал раскрывать подробности проекта.

В публикации WR4NYGov говорилось, что будущий телефон получит систему с открытым исходным кодом X OS, оптимизацию для приложения соцсети X, ингеграцию с роботакси Tesla, роботами Optimus, транспортными системами Boring Company и устройствами Neuralink. Также девайс получит поддержку прямого подключения к Starlink.

Журналисты профильного издания SamMobile прокомментировали часть сообщения, в котором его автор рассказал о том, что гаджет будет запущен совместно с Samsung. Специалисты медиа отметили величину фигуры Илона Маска и пользу, которые приносят его компании, однако заявили, что это вряд ли произойдет. «Samsung не особо часто занимается созданием совместных телефоно», — заявили авторы. Также они отметили, что мобильный рынок поделили iOS и Android, и на нем не хватит места для третьей ОС.

Ранее Илон Маск заявил о возможном запрете на устройства Apple в его компаниях из-за ИИ. Предприниматель назвад технологию Apple Intelligence шпионской программой.