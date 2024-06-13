Вероятность создания смартфона от Tesla оценили

Morgan Stanley: Tesla с большой долей вероятности создаст смартфон

Аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley оценили вероятность создания компанией Tesla собственного смартфона. Об этом сообщает портал Investing.

В материале корпорации говорится, что компания Илона Маска с большей долей вероятности выйдет на мобильный рынок. Специалисты назвали смартфон продолжением автомобиля, выпуском которых занимается Tesla. «Границы между автомобилем и телефоном действительно стираются», — добавили эксперты.

По их словам, Маск давно инвестирует в исследование и разработку новых технологий — в том числе, моделей искусственного интеллекта (ИИ). В случае смартфона, автомобиля и прочих гаджетов пользовательский опыт может пересекаться.

В Morgan Stanley отметили, что разработанный корпорацией Маска смартфон мог бы интегрироваться в систему электрокара — например, оперативно сообщать владельцу продвинутую информацию о батарее автомобиля. «Любой владелец Tesla расскажет вам, как он использует свой смартфон в качестве основного ключа для разблокировки автомобиля, а также для запуска других удаленных приложений», — отметили специалисты. По словам аналитиков, идея разработки телефона давно обсуждается в Tesla.

Ранее миллиардер Илон Маск допустил, что может создать собственный смартфон в будущем. По мнению инсайдеров, девайс может быть разработан совместно с компанией Samsung.