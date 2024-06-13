На МКС опровергли сообщения о чрезвычайной ситуации

Аккаунт МКС в сети X опроверг сообщения о чрезвычайной ситуации

На Международной космической станции (МКС) нет чрезвычайной ситуации. Появившиеся слухи о возникновении проблемы опроверг официальный аккаунт МКС в сети X.

В сообщении отмечается, что 13 июня в 02:28 в прямой трансляции НАСА было рассказано об эффектах декомпрессионной болезни у одного из членов экипажа. «Эта аудиозапись была передана по ошибке из-за того, что сейчас проводится симуляция, в которой члены экипажа и наземные команды готовятся к различным сценариям в космосе», — заявили в аккаунте.

Там добавили, что прозвучавшее сообщение не имеет никакого отношения к реальной ситуации, а все члены экипажа МКС здоровы и находятся в безопасности.

Ранее представитель НАСА заявил, что фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту МКС попал в эфир прямой трансляции НАСА по ошибке.