НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

НАСА: переговоры по отработке сценария ЧП на МКС попали в прямой эфир по ошибке

Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции (МКС) попал в эфир прямой трансляции НАСА по ошибке. Так в разговоре с РИА Новости отреагировал представитель американского космического агентства на слухи в соцсетях о ЧП на орбите.

«На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации», — заверил он, подчеркнув, что все члены экипажа в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Собеседник агентства добавил, что планы выхода в открытый космос в четверг остаются в силе.

Как пояснил представитель НАСА, попавшая в эфир запись относилась к учебному сценарию недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии.

В марте астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании передал командование МКС российскому космонавту Олегу Кононенко. 4 февраля россиянин поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе.