Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:24, 13 июня 2024Наука и техника

НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

НАСА: переговоры по отработке сценария ЧП на МКС попали в прямой эфир по ошибке

Фото: NASA / Reuters

Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции (МКС) попал в эфир прямой трансляции НАСА по ошибке. Так в разговоре с РИА Новости отреагировал представитель американского космического агентства на слухи в соцсетях о ЧП на орбите.

«На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации», — заверил он, подчеркнув, что все члены экипажа в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Собеседник агентства добавил, что планы выхода в открытый космос в четверг остаются в силе.

Как пояснил представитель НАСА, попавшая в эфир запись относилась к учебному сценарию недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии.

В марте астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании передал командование МКС российскому космонавту Олегу Кононенко. 4 февраля россиянин поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории России. Двух следователей обвиняют в получении миллиардов рублей

      Парень решил разыграть девушку перед помолвкой и оказался в неловкой ситуации

      Ученые предупредили о росте числа торнадо в России

      Столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями люди поделились своими историями

      В подполье сообщили об обстреле ВСУ дома в Кривом Роге ради «трагедии»

      Российский военный обезвредил украинских диверсантов в зоне спецоперации

      Российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard

      На Украине заявили о бессмысленности заградотрядов

      НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

      Бомбардировщик США отработал ядерные удары по Калининграду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше