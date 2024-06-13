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15:37, 13 июня 2024Россия

На полигоне Минобороны нашли мертвого 26-летнего российского добровольца

V1.ru: в Волгоградской области на полигоне Минобороны нашли мертвого добровольца

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Волгоградской области на одном из полигонов Минобороны нашли 26-летнего мертвого добровольца. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Источник издания пояснил, что в обстоятельствах случившегося с россиянином начали разбираться правоохранительные органы.

Местные журналисты разузнали, что мужчина родом из Волжского. Некоторое время назад он сам принял решение подписать контракт с Минобороны и попал в «Сталинградский батальон».

По некоторым данным, доброволец сильно переживал из-за неразделенной любви и говорил сослуживцам об этом.

V1.ru направили запрос в Главное военное следственное управление по ЮВО и военную прокуратуру по Волгоградскому гарнизону. Ответа пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Чите вынесли приговор военному, избившему сослуживца за отказ просыпаться.

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      Анна Щербакова
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