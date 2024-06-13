На Украине олигарху Коломойскому разрешили покинуть СИЗО

На Украине суд одобрил госпитализацию олигарха Коломойского за пределами СИЗО

На Украине суд одобрил помещение олигарха Игоря Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в медицинское учреждение за пределами следственного изолятора (СИЗО) Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Украинские Новости» со ссылкой на полученные материалы суда.

«Предоставлено разрешение на помещение [Коломойского] в соответствующее медицинское учреждение для оказания медицинской помощи в соответствии с назначением врача», — говорится в постановлении суда.

В связи с чем Коломойскому потребовалась госпитализация в медучреждении за пределами СИЗО, не уточняется.

В сентябре 2023 года Коломойскому было предъявлено обвинение в хищении более 9,2 миллиарда гривен (около 20 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). По версии Национального антикоррупционного бюро, украинский олигарх завладел средствами «ПриватБанка» для финансирования офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале организации.

Позднее стало известно о предъявлении Коломойскому нового обвинения. Правоохранители заподозрили его в заказе нападения на директора одной из юридических фирм с целью расправы.