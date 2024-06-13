Названы главные причины распространения венерических болезней во всем мире

В 2023 году в Англии было зафиксировано 401 800 случаев заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), — на треть больше, чем в 2020, сообщает Daily Mail. О причинах этого роста врачи предупредили в беседе с изданием.

Эпидемиолог и специалист по ЗППП Эмма Хардинг-Эш считает, что этот рост свойственен не только Великобритании, но всему миру. Скачок заболеваемости в группе до 24 лет она объяснила ростом популярности дейтинговых приложений, с которыми проще найти себе нового партнера. Сксолог Дэниел Ричардсон добавил, что представители именно этой группы чаще занимаются сексом под воздействием наркотиков и забывают о предохранении.

Рост заболеваемости в группе от 25 до 34 лет Хардинг-Эш связала это не только с дейтинговыми приложениями, но и с приемом гормональных контрацептивов, из-за которых женщины отказываются от презервативов.

Высокую заболеваемость в возрастных группах от 35 до 44 лет и от 45 до 64 лет Хардинг-Эш также объяснила увеличившимся из-за доступности дейтинговых приложений количеством партнеров. Кроме того, по мнению специалистки, люди этого возраста слабо информированы о ЗППП.

Специалистка в области геронтологии Кэролайн Абрамс добавила, что по этой же причине выросла заболеваемость и в группе старше 65 лет. «Часто сообщения, касающиеся безопасного секса, нацелены на молодых людей. Пожилым людям должно быть ясно, что риск не исчезнет, ​​когда вы отпразднуете определенный день рождения», — заверила она.

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