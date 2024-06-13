Нелепый фотошоп Анны Семенович высмеяли в сети фразой «нейросеть в шоке»

Пользователи сети высмеяли нелепый фотошоп бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович на новых снимках. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 46-летняя исполнительница запечатлена в красном платье, оформленном пестрым цветочным принтом и высоким разрезом. Также она надела розовые кроссовки и голубой пояс, расположив его на талии. При этом Семенович сделала макияж в стиле smoky eyes и уложила волосы в объемные локоны.

Поклонники оценили снимки в комментариях следующими фразами: «Это ж надо себя так не уважать, чтобы сотворить с собой такое. Наверное, даже нейросеть в шоке», «На прошлой неделе в Турции совершенно другой формат фигуры был», «Я все понимаю, но нарисовать себе минус 30 килограммов», «Голова живет отдельно от туловища. Перебор с фотошопом», «Вы кого обманываете?».

В апреле Анна Семенович призналась в приеме модного у звезд препарата «Оземпик». Тогда певица приехала в один из подмосковных медицинских центров, где посетила консультацию эндокринолога. В рамках беседы с врачом знаменитость упомянула, что в прошлом по назначению специалиста некоторое время принимала это лекарство.