Нидерланды захотели передать Украине собранную из запчастей систему Patriot

Пентагон: Нидерланды соберут из компонентов систему Patriot и передадут Украине

Нидерланды возглавят коалицию стран, которые намерены собрать систему противовоздушной обороны Patriot из компонентов и затем передать ее Украине. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

«Нидерланды возглавили хитроумную инициативу собрать и передать систему противовоздушной обороны Patriot», — сказал глава ведомства, отметив, что Нидерланды уже призвали другие страны поставить им запчасти системы.

Ранее Польша отказалась отдать Украине свою систему Patriot.

Германия, в свою очередь, также отвергла передачу Киеву дополнительных систем ПВО.