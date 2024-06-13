Нидерланды захотели передать Украине собранную из запчастей систему Patriot

Нидерланды возглавят коалицию стран, которые намерены собрать систему противовоздушной обороны Patriot из компонентов и затем передать ее Украине. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.
«Нидерланды возглавили хитроумную инициативу собрать и передать систему противовоздушной обороны Patriot», — сказал глава ведомства, отметив, что Нидерланды уже призвали другие страны поставить им запчасти системы.
Ранее Польша отказалась отдать Украине свою систему Patriot.
Германия, в свою очередь, также отвергла передачу Киеву дополнительных систем ПВО.