Польша отказалась отдать Украине свою систему Patriot

Остин: снимать Patriot из Польши для передачи Украине не планируется

Варшава отказалась отдать Вооруженным силам Украины (ВСУ) свою систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом на странице в социальной сети X заявил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик.

«Американская батарея будет заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится», — написал он.

Германия также заявила, что не сможет передать Киеву дополнительные системы ПВО. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Patriot должны отправить другие страны.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин опроверг передачу Украине системы Patriot из Польши. Он подчеркнул, что изменений в покрытии Польши американскими ПВО не планируется.