Новый член НАТО назвал следующего генсека альянса

Президент Финляндии Стубб: следующим генсеком НАТО, скорее всего, станет Рютте

Следующим генеральным секретарем НАТО, скорее всего, станет уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Имя следующего главы Североатлантического альянса назвал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Reuters.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября этого года. На его пост, помимо Рютте, претендует также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась, что Россия помешала ей стать генеральным секретарем НАТО. По словам политика, Москва объявила ее в розыск, чтобы послать сигнал европейцам, что Каллас является антироссийским провокатором.