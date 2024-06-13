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13:01, 13 июня 2024Мир

Новый член НАТО назвал следующего генсека альянса

Президент Финляндии Стубб: следующим генсеком НАТО, скорее всего, станет Рютте
СюжетРоссия и НАТО:
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Следующим генеральным секретарем НАТО, скорее всего, станет уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Имя следующего главы Североатлантического альянса назвал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Reuters.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 1 октября этого года. На его пост, помимо Рютте, претендует также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась, что Россия помешала ей стать генеральным секретарем НАТО. По словам политика, Москва объявила ее в розыск, чтобы послать сигнал европейцам, что Каллас является антироссийским провокатором.

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      Семен Александров
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