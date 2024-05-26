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22:38, 26 мая 2024Мир

Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО

Премьер Эстонии Каллас заявила, что Россия помешала ей стать генсеком НАТО
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Кая Каллас пожаловалась, что Россия помешала ей стать генеральным секретарем НАТО. По словам политика, Москва объявила ее в розыск, чтобы послать сигнал европейцам, что Каллас является антироссийским провокатором, пишет Sputnik.

Как подчеркнула премьер-министр Эстонии, в Европе есть силы, которые учитывают подобные ситуации.

«Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я — антироссийский провокатор. Поэтому они внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую», — заявила Каллас.

Ранее Кая Каллас заявила, что полной поддержке Украины Западом мешают страхи. Политик призвала при оказании помощи Киеву «действовать решительно» и не попасться «в ловушку страха».

В ноябре прошлого года премьер Эстонии подтвердила свое желание стать следующим генеральным секретарем НАТО. До этого об аналогичном желании заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

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      Марина Совина
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