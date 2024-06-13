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22:04, 13 июня 2024Бывший СССР

Озвучены планы по эвакуации раненого журналиста НТВ

Раненного в ДНР в ходе атаки ВСУ журналиста НТВ Ивлиева готовят к эвакуации

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Раненного в Донецкой народной республике (ДНР) в ходе атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналиста НТВ Алексея Ивлиева готовят к эвакуации. Об этом в разговоре с ТАСС сообщили представители оперативных служб региона.

«Прооперировали, медики добиваются полной стабилизации его состояния, готовят к эвакуации», — озвучил дальнейший план действий собеседник агентства.

Ранее стало известно, что состояние Ивлиева оценивают как стабильное.

В Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. После нескольких часов борьбы врачей за жизнь Кожина спасти его не удалось.

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      Александра Синицына
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