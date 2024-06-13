Стало известно о состоянии раненого журналиста НТВ

Раненного в ДНР журналиста НТВ Ивлиева прооперировали, его состояние стабильно

Корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, который получил ранение в Донецккой народной республике (ДНР), уже прооперировали, в настоящее время его состояние оценивают как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает РИА Новости.

«Алексей Ивлиев прооперирован и стабилен», — указано в заявлении.

Ранее телеканал завил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме. Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.

В ООН выступили против любых нападений на представителей СМИ, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.