Пашинян высказался о действиях полиции во время стычек с протестующими

Пашинян: действия полиции во время стычки с протестующими были соразмерны

Действия сотрудников полиции во время стычек с протестующими у здания парламента Армении были соразмерны и профессиональны. О действиях правоохранителей высказался премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

Он также обвинил оппозицию в попытке напасть на парламент в ходе акций протеста 12 июня. По словам премьера, протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Он отметил, что силовые структуры республики выбрали корректную стратегию реагирования на незаконные действия участников протестных акции, и выразил уверенность, что в будущем эта стратегия не претерпит изменений.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений у здания Национального собрания Армении вечером 12 июня пострадал 101 человек. Среди пострадавших есть как протестующие, так и полицейские. Уточняется, что госпитализированы 16 человек. Остальные 85 были выписаны после оказания первой помощи.