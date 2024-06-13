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16:52, 13 июня 2024Силовые структуры

По факту размещения мигрантов в здании бывшего подмосковного колледжа возбудили дело

В Красногорске следователи возбудили дело по факту размещения мигрантов в бывшем колледже

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

В Красногорске следователи возбудили уголовное дело по факту размещения мигрантов в здании бывшего колледжа. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Дело возбудили по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Теперь правоохранители устанавливают информацию о юридическом лице, предоставляющем иностранцам помещения для проживания.

Ранее СМИ сообщили, что в здании по улице Пионерской в Красногорске, где ранее был колледж, живут мигранты, которые систематически нарушают общественный порядок.

13 июня Долгопрудненский городской суд Московской области приговорил бывшего генерального директора клиники и бывшего главного врача к 1,5 года колонии за организацию незаконного канала въезда украинцев.

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