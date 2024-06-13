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10:09, 13 июня 2024Мир

Посольство в Нигерии ответило на данные о вербовке африканцев в обмен на визы

Посольство РФ в Нигерии сочло данные о вербовке африканцев в обмен на визы ложью

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Посольство России в Нигерии ответило на данные Bloomberg о вербовке африканцев для участия в специальной военной операции на Украине в обмен на визы, назвав подобную информацию ложью. Об этом сообщает ТАСС.

«Посольство заявляет, что нигерийские студенты не испытывают никаких затруднений в продлении их виз во время учебы в России. Многочисленные ассоциации нигерийских студентов в России не сообщали о проблемах в получении необходимых документов для продления их пребывания в стране», — утверждается в заявлении.

Дипмиссия отметила, что подобные публикации «не только лживы, но и наносят вред российско-нигерийскому сотрудничеству в области образования», так как вводят в заблуждение претендентов на стипендии и гранты.

Посольство России в своем заявлении поблагодарило Министерство иностранных дел Нигерии и Ассоциацию нигерийских студентов в Москве за помощь в разъяснении ситуации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские власти якобы угрожают африканским студентам отказом продлять визы в том случае, если они не станут заключать контракт с Министерством обороны России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад заплатить Африке за годы издевательств и эксплуатации.

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      Елизавета Мытарева
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