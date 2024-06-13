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07:57, 13 июня 2024Силовые структуры

Появились подробности задержания стрелявшего около российского монастыря мужчины

У устроившего стрельбу около монастыря под Калугой изъяли автомат при задержании

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

В Калужской области сотрудники ОМОН Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу на автодороге в районе мужского монастыря Оптина пустынь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Мужчину нашли на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. При задержании у него изъяли автомат и боеприпасы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о задержании стрелка. Злоумышленником оказался 31-летний житель города Сосенский.

Вечером 12 июня мужчина в камуфляже и с автоматом пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Во время инцидента одна женщина получила травму, выяснилось, что она пишет иконы для Оптиной пустыни.

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      Екатерина Кашурникова
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