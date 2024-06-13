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16:56, 13 июня 2024Россия

Путин прибыл в Объединенный институт ядерных исследований

Путин посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне. Об этом сообщает РИА Новости.

По их данным, глава государства осмотрел ускорительный комплекс NICA, находящийся в институте.

Комплекс создается на базе института для исследований плотной барионной материи. После его запуска ученые смогут воссоздать условия вещества, в котором находилась вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва.

Ранее Владимир Путин посетил Царское Село, где ознакомился с выставкой, посвященной 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени русского поэта в государственном музее-заповеднике.

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