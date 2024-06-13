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19:50, 13 июня 2024Россия

Путин призвал российских ученых работать в боевом режиме

Президент России Путин призвал ученых работать в особом, боевом режиме

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал российских ученых работать в особом, боевом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

К этому отечественных ученых глава государства призвал во время заседания Совета по науке и образованию.

«Мы все сегодня должны работать в особом, боевом режиме. Надеюсь, что и по этому [научному] направлению работа будет выстраиваться именно так», — сказал он.

13 июня Путин прибыл в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне. Там глава государства осмотрел ускорительный комплекс NICA, находящийся в институте. Отмечается, что данный комплекс создается на базе института для исследований плотной барионной материи.

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      Никита Абрамов
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