Путин призвал российских ученых работать в боевом режиме

Президент России Путин призвал ученых работать в особом, боевом режиме

Президент России Владимир Путин призвал российских ученых работать в особом, боевом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

К этому отечественных ученых глава государства призвал во время заседания Совета по науке и образованию.

«Мы все сегодня должны работать в особом, боевом режиме. Надеюсь, что и по этому [научному] направлению работа будет выстраиваться именно так», — сказал он.

13 июня Путин прибыл в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне. Там глава государства осмотрел ускорительный комплекс NICA, находящийся в институте. Отмечается, что данный комплекс создается на базе института для исследований плотной барионной материи.