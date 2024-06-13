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19:35, 13 июня 2024Наука и техника

Путин рассказал о сбоях в создании российского коллайдера

Президент РФ Путин рассказал о сбоях во время создания коллайдера NICA

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал о сбоях, произошедших во время работы над созданием российского коллайдера NICA, с которыми удалось справиться. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то что проект немножко «сдвигается вправо», — сказал Путин в ходе встречи с российскими и зарубежными учеными во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Он отметил, что проект все равно является успешным, благодаря взаимодействию с учеными со всего мира, и все сложности политического характера в будущем будут преодолеваться.

Ранее сообщалось, что Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA. Это событие отмечает собой начало международной программы исследований. Будет проведено тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов коллайдера, а также тестирование сверхпроводящего магнита первой экспериментальной установки комплекса — MPD (Multi-Purpose Detector).

NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА) представляет собой сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов, строительство которого началось с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий. Задачей эксперимента является изучение сильно сжатой барионной материи, которая существует в недрах нейтронных звезд, а также кварк-глюонной плазмы — совокупности из кварков и глюонов, находящихся в тепловом равновесии. Предполагается, что кварк-глюонная плазма существовала в первые мгновения после Большого взрыва.

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