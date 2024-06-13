Пятнадцать российских населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: из-за атаки ВСУ без света остались 15 поселков

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области без света остались 15 поселков. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По сообщению чиновника, снаряды ВСУ попали в линии газо- и электроснабжения. Из-за этого свет отсутствует в поселках Октябрьский. Малиновка, Политотдельский, Бехлевка, Отрадное и еще десяти населенных пунктах. «Аварийные бригады занимаются устранением последствий», — сообщил Гладков.

Кроме того, линии газоснабжения повреждены в Шебекинском, Краснояружском и Грайворонском районах области.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в старых российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. Так 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.