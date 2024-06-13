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16:34, 13 июня 2024Экономика

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры Петербурга

Стоимость самой дешевой квартиры Петербурга составила 2,6 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цена самой дешевой квартиры на вторичном рынке Санкт-Петербурга, доступной для покупки на данный момент, составляет 2,6 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости «Дорогая, я дома».

Речь идет об объекте, который расположен в Красном Селе Красносельского района. За указанную сумму удастся приобрести готовую квартиру площадью 27 квадратных метров. При этом, по информации специалистов, в общей сложности на вторичном рынке Петербурга на продажу выставлены 27,3 тысячи лотов.

Ранее в июне стало известно, что купить самую дешевую однокомнатную квартиру на вторичном рынке, находящуюся в центре Москвы, можно за 10,3 миллиона рублей. Соответствующий объект метражом 32 «квадрата» расположен в Таганском районе столицы, в пешей доступности от станции метро «Пролетарская».

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