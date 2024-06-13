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18:45, 13 июня 2024Наука и техника

Робота впервые посадили за руль автомобиля

arXiv: роботы-гуманоиды могут стать водителями беспилотного такси

Кадр: techcrunch.com

Японские ученые протестировали человекоподобного робота за рулем автомобиля. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Испытания проводили специалисты Токийского университета (Япония). Инженеры разработали робота, которого посадили за руль небольшого автомобиля без умных функций. Эксперимент показал, что гуманоид способен безопасно водить машину, однако по причине ряда ограничений выполняет свою работу медленно.

Робот по кличке Мусаси впервые управлял электромобилем — прототипом беспилотного такси — на испытательном треке. Гуманоид оснащен двумя камерами, которые позволяют ему «видеть» дорогу перед собой и благодаря зеркалам анализировать происходящее сзади. Механическими конечностями робот может поворачивать руль, заводить машину ключом, нажимать на педали и включать указатели поворота.

В ходе исследования машина успешно совершила ряд маневров — такие, как проезд перекрестка или поворот. Мусаси очень аккуратно водил автомобиль, постоянно анализируя окружающую обстановку. Ученые назвали робота излишне осторожным: так, из-за особенностей программы и технических ограничений машина с роботом проходила простой поворот около двух минут. Специалисты считают, что в будущем подобных роботов можно будет использовать в качестве водителей такси.

7 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин призвал развивать производство роботов. По словам главы государства, Россия должна в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

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      Андрей Ставицкий
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