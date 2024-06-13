Росгвардия раскрыла число предотвращенных нарушений в Москве за минувшее полугодие

Росгвардия предотвратила более 3,5 тысячи правонарушений за минувшее полугодие

Росгвардия предотвратила в Москве более трех с половиной тысяч правонарушений за минувшее полугодие 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

За это время сотрудники вневедомственной охраны задержали более 20 тысяч человек, из которых около 18 тысяч — за административные правонарушения, и более 2 тысяч — за уголовные преступления. Силовики также обнаружили более 50 человек и около 50 единиц транспорта, числящихся в розыске. Всего за этот период росгвардейцы выезжали на охраняемые объекты и места хранения имущества по сигналу «тревога» более 94 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы с помощью FVP-дронов выявили и подавили более 800 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.