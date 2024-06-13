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14:28, 13 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 15 и 16 июня

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе МЧС республики.

На выходных, 15 и 16 июня, в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и град, а также шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что на реках северного предгорья и южном берегу Крыма уровень воды поднимется на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

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Отмечается, что из-за непогоды в регионе возможны рост числа ДТП, падение деревьев и рекламных щитов, обрывы линий электропередачи. «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать новые круглогодичные курорты на побережьях страны. По планам федеральной программы в Крыму появится место отдыха «Золотые пески» на Черном море.

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      Мария Борисова
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