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14:28, 13 июня 2024Экономика

Россиян заверили в способности Центробанка обеспечить стабильность на рынках

Песков: Банк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России способен обеспечить стабильность на всех рынках в условиях новых санкций Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Он назвал Центробанк мегарегулятором и заверил, что он в состоянии обеспечить стабильность. Песков заверил, что в ЦБ РФ для этого принимаются все необходимые меры. Пресс-секретарь главы государства призвал граждан опираться на официальные заявления российского регулятора.

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Песков добавил, что Москва продумывает ответные действия на новые ограничения США. По его словам, такие меры должны наилучшим образом соответствовать национальным интересам.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

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