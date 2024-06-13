Россиянам предложили сдать рыболовные сети на нужды СВО

Глава Коми Уйба предложил жителям сдать рыболовные сети на нужды СВО

Глава Коми Владимир Уйба предложил жителям республики сдать рыболовные сети на нужды специальной военной операции (СВО). Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что снасти необходимы российским бойцам на передовой. «Требования: сети не должны быть запутанными, ячейки: 5 на 5 сантиметров, состав — капрон. Желательно темного цвета», — написал Уйба.

По мнению главы республики, таким образом люди смогут «внести посильную лепту в грядущую победу».

До этого Уйба предлагал жителям Коми сдавать личное оружие для российских бойцов. Тогда он подчеркивал, что процесс приема «огнестрельного гладкоствольного оружия и патронов» будет осуществляться на основании договора о добровольном пожертвовании.

Еще раньше представители Росгвардии попросили жителей Бурятии передать имеющееся у них охотничье оружие и патроны к нему для стрельбы по дронам в зоне спецоперации.