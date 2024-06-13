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13:35, 13 июня 2024Экономика

Россиянам рассказали о вычислении курса доллара

Аналитик Беляев: средства от продажи валюты лучше положить в банк под проценты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курсы доллара и других валют, торги по которым с 13 июня прекратились на Мосбирже из-за санкций США, будут устанавливаться Банком России не только на основании данных внебиржевого рынка, но и с учетом ряда других показателей, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, стоимость валют будет формироваться на основании вычислений в том числе с использованием аналитических показателей.

Также эксперт указал на «резон продать доллары» в случае наличия повышенного курса, а вырученные за них рубли «положить в банк под высокий процент». Приобретать валюту в ближайшее время специалисты наоборот не советуют в связи с возможными спекуляциями на рынке.

В самом Центробанке ранее пообещали, что курс рубля останется единым и рыночным. Регулятор напомнил, что курс российской валюты в первую очередь зависит от поступлений средств от экспорта и спроса на иностранные валюты для оплаты импорта. На эти процессы санкции не влияют, торговый баланс должен сохраниться.

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      Дмитрий Воронин
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