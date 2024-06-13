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09:57, 13 июня 2024Экономика

Россияне бросились брать ипотеку

«Дом.РФ»: объем выдачи льготной ипотеки вырос на 17 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В мае 2024 года российские банки выдали льготную ипотеку 77 тысяч раз на общую сумму 412 миллиардов рублей, что на 16 и 17 процентов соответственно больше, чем в апреле. О том, что граждане фактически бросились брать жилищные кредиты, со ссылкой на данные «Дом.РФ» сообщают «Известия».

По информации источника, темпы роста жилищного кредитования ускорились более чем в два раза — в апреле относительно марта объемы льготной ипотеки выросли на семь процентов. По сравнению с маем 2023 года объем выдачи жилищных кредитов с господдержкой в аналогичный период 2024-го оказался больше на треть. При этом число оформленных займов за тот же период увеличилось на 21 процент.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, повышение показателей вызвано тем, что многие россияне хотят «запрыгнуть в последний вагон» и взять льготную ипотеку, пока 1 июля ее не отменили. Продлевать соответствующую программу на новостройки под восемь процентов годовых власти не планируют.

Ранее в июне стало известно, что банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке с минимальным взносом.

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      Полина Кислицына
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