Россиянин ослеп от удара любимой стаканом и простил ее

В Петербурге женщина получила условный срок за удар возлюбленного по голове

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно за то, что она ударила возлюбленного по голове стаканом, из-за чего он ослеп на один глаз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Она признана виновной по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия»). Во время заседания женщина вину признала и раскаялась. Пострадавший попросил суд строго не наказывать фигурантку, объяснив, что простил ее и что они проживают вместе. Суд вынес условный приговор с испытательным сроком четыре года.

Как установил суд, 3 февраля 2024 года обвиняемая вместе со своим возлюбленным находилась в ночном клубе «Фабрика». Там молодые люди поссорились, и тогда женщина ударила мужчину по голове стаканом. Удар пришелся в правый глаз потерпевшему, и он лишился зрения на этот глаз.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пожилая женщина избила молодого мужчину и нанесла ему ножевое ранение за то, что он бросил ее дочь 8 Марта.

