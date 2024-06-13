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17:29, 13 июня 202469-я параллель

Россиянки прошлись по полю с камнем весом почти в центнер

В Якутии россиянки поучаствовали в перетаскивании камня весом почти в центнер
Ирина Севрюк

Ирина Севрюк. Кадр: Djulustaan / YouTube

В Якутии прошли соревнования по перетаскиванию огромных камней. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, мужчины участвовали в состязании с камнем весом 125 килограммов, а женщины с грузом почти в центнер. Победителям соревнований достались призы в размере десяти тысяч рублей.

В соревнованиях среди женщин победила якутянка Ирина Севрюк, которой удалось пронести камень в 90 килограммов на расстояние 30 метров. Участницы отметили, что хотели бы, чтобы подобные соревнования проводились специально для женщин, так как их участие не было включено в основную программу состязаний и было факультативным.

«Я издалека увидела, что принесли камень для мужчин, появилось желание попробовать хотя бы его поднять. Стала уговаривать Ирину Севрюк, спросили судей, можно ли нам попробовать. В итоге нам принесли другой камень», — цитирует портал слова участницы Анны Саморцевой.

Ранее в Якутске назвали победителей первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Награды победителям вручил заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО, главный судья турнира Юрий Трутнев.

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