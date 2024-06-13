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13:20, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Российская компания опубликовала картинку храма с антеннами вместо крестов

Компания «ТНС энерго» опубликовала картинку храма с антеннами вместо крестов

Фото: Telegram-канал ПАО ГК «ТНС энерго»

Российская энергетическая компания «ТНС энерго» опубликовала ко Дню России картинку с храмом Василия Блаженного, кресты на котором были заменены на антенны. Внимание на это обратил «Царьград».

На картинке, появившейся в соцсети компании, изображен храм, воздушные шары и число 12. При этом кресты на куполах храма заменены на антенны. «В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и почтения многовековой истории, самобытной культуре и традициям страны — и поэтому убираем кресты на храмах», — отреагировал на поздравление блогер Сергей Колясников.

Он призвал брать фотографии других объектов, если кто-то боится размещать православные кресты. «А храмы поганить нельзя», — подчеркнул блогер.

По информации «Царьграда», после реакции в сети «ТНС энерго» удалило пост и опубликовало новый — с тем же собором, но изображенным на фотографии.

Ранее, 12 июня, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником, опубликовав видео с картой РФ, включающей Украину. В российские границы были вписаны не только восточные области, но и Киев и западные регионы соседней республики.

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      Варвара Кошечкина
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