Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

ОК: 42 процента блогеров волнуются из-за удержания интереса аудитории

Российские блогеры высказались об угрозе со стороны нейросетей, рассказали о своих заработках и признались в том, что их волнует в 2024 году. Результаты опроса, который провели «Одноклассники» (ОК) среди более 500 блогеров, оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, наиболее волнующей темой для блогеров в текущем году стало удержание интереса аудитории. 42 процента респондентов рассказали, что их заботят показатели просмотров и вовлеченность аудитории в контент. 29 процентов опрошенных блогеров выделили важность обратной связи. Недостаток рекламодателей, в свою очередь, волнует пятую часть (25 процентов) респондентов, еще четверть (20 процентов) заботит мнение близких, а 17 процентов — критика и хейт.

Также почти половина опрошенных блогеров (46 процентов) имеет основную работу помимо ведения соцсетей. Для них блог является источником дополнительного заработка. При этом 19 процентов респондентов зарабатывают только на социальных сетях и другой работы не имеют.

Большинство (42 процента) опрошенных блогеров начали вести собственный канал из-за интереса к их образу жизни и опыту со стороны родных, друзей и знакомых. Еще 38 процентов увидели в этом возможность реализации, а 33 процентам нравится общаться и находить друзей по интересам. Треть (33 процента) начали вести блог, потому что захотели монетизировать свое хобби.

Что касается угрозы со стороны нейросетей, то большое количество инфлюэнсеров (31 процент) считают, что человеческий креатив незаменим и не рассматривают ИНС в качестве конкурента. Угрозу в ней видят лишь 11 процентов блогеров. Более того, 33 процента опрошенных считают, что нейросеть стоит рассматривать в качестве помощника для создания контента. Еще 19 процентов предпочитают не думать об этом и новые возможности не рассматривают.

Ранее сообщалось, что создатели контента в «Одноклассниках» в 2023 году только на программах монетизации заработали в три раза больше, чем в 2022-м. Наибольший заработок по программам монетизации получают авторы и медиа, чей контент совпадает с интересами пользователей. В топ-5 тематик вошли кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.