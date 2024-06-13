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04:04, 13 июня 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ

Российские военные уничтожили спецподразделение ВСУ в Новомихайловке в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили спецподразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил ТАСС боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец.

«Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Им безразлично: мирный человек или нет», — объяснил военный. Как указал Перец, о задачах украинских солдат свидетельствовали показания пленных.

До этого председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные РФ продолжают продвижение в ДНР. Он утверждает, что Армия России отбросила ВСУ к северным окраинам села Старомайорское.

Ранее группировка российских снайперов ликвидировала в зоне специальной военной операции (СВО) руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка. Один из снайперов рассказал, что Блискавка стал одной из самых статусных целей группы.

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      Маргарита Пименова
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