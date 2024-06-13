Российский военный обезвредил украинских диверсантов в зоне спецоперации

Минобороны: военный Комлев задержал украинских диверсантов в зоне СВО

Российский военнослужащий Владислав Комлев обнаружил подозрительный автомобиль в зоне специальной военной операции (СВО), на котором, как выяснилось позднее, передвигались украинские диверсанты. При проверке у них нашли оружие и взрывчатку, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Патрулируя местность, Владислав обнаружил подозрительный автомобиль без регистрационных номеров вблизи дислокации подразделения. Ведя наблюдение с замаскированной позиции, Владислав Комлев заметил оружие у сидящих в машине», — говорится в публикации.

Совместно с группой реагирования военный подобрался к машине и застиг противника врасплох. Обезвреженные диверсанты сдались российским бойцам.

Ранее военнослужащие РФ уничтожили спецподразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР). До этого председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска продолжают продвижение в республике.