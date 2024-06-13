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18:14, 13 июня 2024Экономика

Санкции против Мосбиржи обеспокоили российских экспортеров зерна

Новые санкции поставили под вопрос российскую торговлю зерном за доллары

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Новые американские санкции против Московской биржи ставят под вопрос поставки российского продовольствия за доллары и евро, однако уже созданы инструменты для экспортных продаж за рубли. Об этом сообщил Telegram-канал «Союза экспортеров зерна».

Как полагает эксперт рынка Александр Корбут, это беспокойство экспортеров не напрасно, так как усложняются отработанные каналы финансирования. В беседе с агентством «Интерфакс» он спрогнозировал возможное снижение как экспорта, так и импорта из-за дополнительных инфляционных рисков. Кроме того, стала невозможной продажа валютной выручки через биржу. Отныне это можно сделать на не столь прозрачном внебиржевом рынке, на который, впрочем, приходится около 60 процентов всех расчетов.

Корбут отметил, что сложившееся положение дел будет стимулировать к переходу на расчеты в рублях, которые пока могут хорошо проводить только те государства, с которыми у России большой объем внешнеторгового оборота, а это Китай, Индия и Иран. Серьезная часть торговли с ними уже проходит в национальных валютах. В этот процесс могут включиться страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

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Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предупредил, что после введения санкций против Московской биржи возможны сложности с оплатой российских природных ресурсов и других экспортируемых товаров. Россияне же пока не ощутят изменений и смогут, как и раньше, обменивать рубли на доллары и евро через банковскую систему РФ.

Мосбиржа объявила, что с 13 июня на ее рынках не будут проводиться торги долларом и евро. Торги в этих валютах прекратятся на валютном, фондовом и денежном рынках, а также на рынке драгоценных металлов. Мосбиржа пообещала, что у нее есть весь необходимый инструментарий для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности.

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      Кирилл Луцюк
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