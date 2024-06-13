Секс-символ MMA снялась в прозрачном халате без бюстгальтера

Девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Секс-символ MMA поделилась видео, на котором она предстала перед камерой сидящей на кровати. На ней прозрачный черный халат, оформленный кружевами, и бежевые трусы. При этом на размещенных кадрах видно, что на время съемки она решила отказаться от бюстгальтера.

Поклонники восхитились роликом спортсменки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Выглядишь потрясающе», «Великолепная девушка», «Ты такая красивая», «Очень горячо», «Невероятная фигура», — высказывались они.

В апреле американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенных образах и восхитила подписчиков. В начале опубликованного видео спортсменка предстала без штанов. Она позировала перед камерой в белом кроп-топе, стрингах и носках белого цвета.