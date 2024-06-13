Семейная пара решила потравить грызунов и не выжила

Семейная пара из Белоруссии отравилась ядом для грызунов и не выжила

Семейная пара из Дятловского района Гродненской области Белоруссии решила потравить грызунов и не выжила. О несчастном случае сообщает издание «БЕЛТА» со ссылкой на управление ГКСЭ по области.

Родственники супругов обнаружили их дома. Судебно-медицинские экспертизы показали, что причиной их ухода из жизни стало комбинированное отравление метгемоглобинобразующими ядами. В крови пары был обнаружен метгемоглобин в концентрации, превышающей норму.

Отмечается, что это вещество широко используется в промышленности. По данным следственного комитета, мужчина работал в сельскохозяйственном предприятии, откуда принес домой ядохимикат для борьбы с грызунами. Применять метгемоглобин таким образом строго запрещено, так как он очень токсичен и при взаимодействии с воздухом разлагается с выделением газа фосфина — метгемоглобинобразующего яда.

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