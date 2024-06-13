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12:24, 13 июня 2024Силовые структуры

СК возбудил дело против замначальника управления автодорог Новосибирской области

Против замначальника ТУАД Новосибирской области Громенко возбудили дело о взятке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Константина Громенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело заведено по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Другие подробности не раскрываются.

Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве отказался освободить из СИЗО начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Он проходит подозреваемым по коррупционному делу.

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      Олеся Мицкевич
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