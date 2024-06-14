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09:32, 14 июня 2024Силовые структуры

Суд изберет меру пресечения замглавы управления автодорог Новосибирской области

В Новосибирске изберут меру пресечения замглавы управления автодорог области
Начало событий в новости СК возбудил дело против замначальника управления автодорог Новосибирской области

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Новосибирска избирает меру пресечения заместителю начальника Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Константину Громенко по делу о взятке, превышающей более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

13 июня следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы управления автодорог Громенко по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала руководителя одного из отделов управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу за взятки в размере 25 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года лица из числа руководства ведомства и директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО через посредников получили около двух десятков взяток на общую сумму более 25 миллионов рублей. Взамен они незаконно регистрировали недвижимость и давали ей заведомо низкую оценку.

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      Анна Габай
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