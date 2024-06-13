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20:24, 13 июня 2024Наука и техника

Разработчик Siri сделает смартфоны Samsung умнее

Bloomberg: Samsung переманила разработчика Siri для улучшения своих смартфонов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung будет развивать собственного голосового помощника усилиями бывшего инженера Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что южнокорейская компания переманила сотрудника Apple Мурата Акбачака. Он известен тем, что занимался разработкой и поддержкой голосового ассистента Siri, который доступен в гаджетах Apple. Сообщается, что таким образом Samsung сделала ставку на улучшение собственного голосового помощника.

В материале говорится, что Samsung признает, что ее голосовой ассистент Bixby значительно отстает от Siri, которая при этом не считается передовой на рынке. Акбачак отвечал в Apple за контекстную и разговорную осведомленность Siri, поэтому ожидается, что ассистент от Samsung станет умнее.

По словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, Samsung направила усилия на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в свои смартфоны. Ожидается, что Bixby будет работать на базе технологий ИИ.

В начале июня один из создателей Siri Даг Китлаусс прокомментировал сотрудничество компании Apple со стартапом OpenAI. По его мнению, ИИ поможет раскрыть потенциал голосового помощника.

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      Андрей Ставицкий
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