Создатель Siri рассказал об улучшении голосового помощника

Bloomberg: создатель Siri заявил, что в iOS 18 потенциал помощника раскроется

Один из создателей Siri прокомментировал сотрудничество компании Apple со стартапом OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg.

Голосовой помощник Siri был создан командой разработчиков во главе с Дагом Китлауссом, после чего проект купила Apple и интегрировала в iPhone. В разговоре с журналистами Китлаусс приветствовал то, что Apple договорилась с создателями ChatGPT OpenAI, и заявил, что в iOS 18 потенциал виртуального ассистента раскроется.

«Больше нет никаких технических ограничений для реализации первоначального замысла Siri», — рассказал специалист. Он подчеркнул, что улучшенный ассистент будет работать именно так, как хотел основатель Apple Стив Джобс.

По мнению Китлаусса, Apple договорилась с OpenAI, так как у нее не было готового решения по ассистенту с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Специалист считает, что сотрудничество со стартапом будет направлено на короткий или средний срок, а затем Apple представит собственного чат-бота. Даг Китлаусс заметил, что инженеры компании активно работают в этом направлении.

Ранее источники издания The Information заявили, что корпорация Microsoft испугалась того, что Apple договорилась со стартапом OpenAI о дружбе и сотрудничестве. В компании считают, что это навредит собственным проектам с OpenAI.