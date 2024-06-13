Сообщения о превращении рубля в неконвертируемую валюту не подтвердились

Сообщения о крахе экономики РФ после санкций против Мосбиржи не подтвердились

Распространившиеся в сети и Telegram-каналах сообщения о том, что в России запрещены доллар и евро и страну закрывает железный занавес, оказались недостоверными.

Указывалось, что российская экономика в данный момент находится под угрозой небывалого краха. В ряде материалов также говорится, что рубль фактически становится неконвертируемой валютой.

В Центральном банке России уведомили, что в результате введения ограничений обмен валюты в дальнейшем будет совершаться на внебиржевом рынке. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», — указали в регуляторе. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств. Также в ЦБ пообещали, что после введения санкций в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) курс рубля останется единым и рыночным, хотя структура торговли на внутреннем валютном рынке изменится.

ЦБ начал работу над сценариями расчета курса доллара и евро в случае остановки его торгов на бирже еще в 2022 году. В декабре 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор и биржа просчитывают разные варианты на случай санкций против НКЦ. Набиуллина также отмечала большую роль внебиржевого рынка в валютных торгах. На тот момент его доля в валютных торгах достигала 53 процента. В мае 2024 года, по данным ЦБ, этот показатель составил уже 58,1 процента.

Кроме того, в Банке России отмечают, что в последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, что стало результатом перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54 процента.

Центробанк регулярно вычислял курсы иностранных валют на основе предусмотренных им подходов, в результате чего пришел к выводу, что показатели, определенные на основе внебиржевых данных, почти не отличались от официальных — отклонение составляло 0,01 процента для доллара и 0,03 для евро.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, поскольку санкции против Московской биржи и НКЦ ожидали уже почти два года, российский рынок имел достаточно времени, чтобы подготовиться и минимизировать ущерб от них.

Эксперты полагают, что вряд ли следует ожидать устойчивого ослабления курса больше чем на 10 процентов в результате санкций на НКЦ. «С сильным ослаблением рубля санкции никак не связаны. Рубль держится достаточно крепко на своих позициях по другим причинам — валюта в страну поступала не через биржу, а через экспортно-импортный канал. Как поступала через него, так и будет поступать», — объяснил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Введение США блокирующих санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ получило широкое распространение в российских СМИ. Многие издания публиковали аналитику со ссылкой на заявления ЦБ — РБК, «Ведомости», «Коммерсантъ», ТАСС и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

