Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе

ABC: Пентагон преуменьшает значение российских военных учений на Кубе

Пентагон занижает значимость проходящих в Карибском бассейне учений с участием кораблей российского военно-морского флота. О такой реакции оборонного ведомства США стало известно журналистам телеканала ABC.

«Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить», — говорится в сюжете.

Тем не менее, по данным ABC, военные корабли США и Канады пристально наблюдают за российскими коллегами у берегов Кубы.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала российские учения на Кубе «серьезным, но не представляющим угрозы для Соединенных Штатов» событием. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил к этому, что Вашингтон наблюдал подобную активность ранее и столкнется с ней и в будущем.