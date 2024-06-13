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12:52, 13 июня 2024Бывший СССР

В правительстве Белоруссии прошли перестановки

Президент Белоруссии Лукашенко назначил новых министров информации и труда
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел перестановки в правительстве Белоруссии и назначил двух новых министров. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства, передает БелТА.

Как следует из публикации, новым министром информации стал Марат Марков. Пост министра труда и социальной защиты заняла Наталья Павлюченко.

Ранее Марков занимал должность председателя правления Второго национального канала Белоруссии. Павлюченко до назначения министром труда работала на посту заместителя министра в этом же ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности. Он пояснил, что такая реакция связана с позицией Минска по поводу конфликта Еревана и Баку.

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      Глеб Палехов
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