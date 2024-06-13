В правительстве Белоруссии прошли перестановки

Президент Белоруссии Лукашенко назначил новых министров информации и труда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел перестановки в правительстве Белоруссии и назначил двух новых министров. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства, передает БелТА.

Как следует из публикации, новым министром информации стал Марат Марков. Пост министра труда и социальной защиты заняла Наталья Павлюченко.

Ранее Марков занимал должность председателя правления Второго национального канала Белоруссии. Павлюченко до назначения министром труда работала на посту заместителя министра в этом же ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности. Он пояснил, что такая реакция связана с позицией Минска по поводу конфликта Еревана и Баку.