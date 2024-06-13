Выплавка стали в России продолжила падение

«Ведомости»: выплавка стали в России в мае сократилась пятый месяц подряд

В прошлом месяце российские металлурги выпустили 6,2 миллиона тонн стали, что на два процента меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» пишут «Ведомости».

Май стал уже пятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение выплавки стали, хотя в апреле динамика была более значительной — минус восемь процентов. Производство чугуна сократилось на семь процентов, до 4,4 миллиона тонн, а готового проката — на два процента, до 5,5 миллиона тонн. Выпуск труб в минувшем месяце вырос на один процент, до 1,1 миллиона тонн.

С начала года результаты производства всей номенклатуры черной металлургии оказались хуже прошлогодних. Для чугуна падение составило пять процентов, а для стали — три процента.

Аналитики в качестве причин называют плановые ремонты на металлургических предприятиях. Например, «Северсталь» в апреле остановила крупнейшую в России доменную печь номер 5, на которую приходилось треть выплавки Череповецкого меткомбината.

Другим фактором стала высокая база прошлого года, когда российская металлургия восстанавливалась после введения западных санкций. Тогда выплавка почти вернулась на уровень 2021 года, оказавшись на шесть процентов выше, чем в 2022-м.

Василий Данилов из «Велес капитала» полагает, что по итогам года падение выплавки стали составит от трех до пяти процентов. Помимо проблем с производством, на ситуацию влияет сокращение внутреннего спроса, а улучшение ситуации ждать не приходится. В свою очередь управляющий директор НРА Сергей Гришунин считает рост к концу года вероятным.

