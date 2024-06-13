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19:12, 13 июня 2024Мир

Страны НАТО передадут Украине снаряды на 350 миллионов евро

Минобороны Нидерландов: ВСУ получат снаряды калибра 152 мм на €350 млн через IFU

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат снаряды калибра 152 миллиметра на 350 миллионов евро через Международный фонд поддержки Украины (IFU). О решении, принятом по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, сообщается в заявлении на сайте Минобороны Нидерландов.

«По соображениям безопасности Минобороны не предоставляет информацию о точном количестве 152-миллиметровых снарядов и сроках поставки боеприпасов. А ведь это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности», — заявили в ведомстве.

В Минобороны королевства также сообщили, что первые поставки истребителей F-16 на Украину состоятся осенью. Отмечается, что сейчас военнослужащие ВСУ проходят обучение управлению данными истребителями в США и Дании.

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      Семен Александров
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