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11:33, 13 июня 2024Силовые структуры

Суд отклонил жалобу на отказ возбудить дело в отношении экс-губернатора ХМАО

Суд отклонил жалобу на отказ возбудить дело против экс-главы ХМАО Комаровой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Нижневартовске отклонил жалобу на отказ возбудить административное дело о дискредитации Российской армии против бывшего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Автором жалобы на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») в отношении Комаровой, выступил тюменский общественник Юрий Рябцев. Суд оставил ранее вынесенное постановление без изменений.

О том, что ушедшая в отставку глава региона может предстать перед судом по административному делу о дискредитации Российской армии, стало известно 30 мая. Позже администрация ХМАО опровергла эту информацию, заявив, что распространяемые в СМИ сведения не соответствуют действительности.

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      Олеся Мицкевич
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