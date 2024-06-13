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11:01, 13 июня 2024Спорт

Трехкратная чемпионка ОИ принесла сборной России первое золото Игр БРИКС

Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото Игр БРИКС

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко выиграла сольную техническую программу на Играх БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свое выступление спортсменка получила 313,6900 балла. Серебро завоевала представительница Белоруссии Василина Хондошко (296,4750 балла). Тройку сильнейших с результатом 229,9334 балла замкнула Диана Онкес из Узбекистана.

Колесниченко принесла сборной России первую золотую медаль Игр БРИКС. Помимо трех побед на Олимпиадах, в активе 30-летней синхронистки 16 титулов чемпионки мира.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

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      Алексей Гусев
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