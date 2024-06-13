Трехкратная чемпионка ОИ принесла сборной России первое золото Игр БРИКС

Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото Игр БРИКС

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко выиграла сольную техническую программу на Играх БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свое выступление спортсменка получила 313,6900 балла. Серебро завоевала представительница Белоруссии Василина Хондошко (296,4750 балла). Тройку сильнейших с результатом 229,9334 балла замкнула Диана Онкес из Узбекистана.

Колесниченко принесла сборной России первую золотую медаль Игр БРИКС. Помимо трех побед на Олимпиадах, в активе 30-летней синхронистки 16 титулов чемпионки мира.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.